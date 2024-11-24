Netflix начал охоту на стоящего за «худшей утечкой в истории стриминга» человека

Согласно сообщениям, повестка в суд направлена на защищенное авторским правом изображение из второго сезона Squid Game, загруженное пользователем @jacejohns4n. В удаленном интервью в Telegram он взял на себя ответственность за утечку, которая произошла благодаря партнеру по пост-продакшену, базирующемуся в Калифорнии.

Lyuno, сотрудничающая с такими крупными студиями, как Amazon и HBO, ведет «активное расследование взлома». Discord не дала комментариев по этому поводу.