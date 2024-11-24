Netflix начал охоту на стоящего за «худшей утечкой в истории стриминга» человека

Опубликовано 24 ноября 2024, 13:301 мин.
Netflix начал охоту на стоящего за «худшей утечкой в истории стриминга» человекаИ нацелился на Discord
Netflix активизировала свои усилия по поиску человека, ответственного за масштабную утечку её контента в начале этого года, которую компания назвала «худшей утечкой в истории потокового вещания». Гигант стриминга направил повестку в Discord, чтобы выяснить личность пользователя, причастного к утечке полных эпизодов таких известных сериалов, как Arcane, Squid Game (второй сезон) и Terminator Zero до их официального релиза.
Согласно сообщениям, повестка в суд направлена на защищенное авторским правом изображение из второго сезона Squid Game, загруженное пользователем @jacejohns4n. В удаленном интервью в Telegram он взял на себя ответственность за утечку, которая произошла благодаря партнеру по пост-продакшену, базирующемуся в Калифорнии.
Lyuno, сотрудничающая с такими крупными студиями, как Amazon и HBO, ведет «активное расследование взлома». Discord не дала комментариев по этому поводу.