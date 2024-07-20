Netflix отказался от самой дешевой подписки без рекламы и повысил цены в США

Опубликовано 20 июля 2024, 06:00
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Netflix отказался от самой дешевой подписки без рекламы и повысил цены в СШАПонравилось это не всем
Netflix объявил о том, что в скором времени он откажется от тарифного плана Basic стоимостью $12 в месяц для американских подписчиков. С этого момента самым дешевым уровнем без рекламы станет Standard стоимостью 15,49 доллара в месяц. Он поддерживает до двух устройств, позволяет скачивать фильмы и обеспечивает разрешение 1080p.
«Базовый» тарифный план, который ранее был самым доступным способом просмотра Netflix без рекламы, постепенно исчезнет с каждого устройства. В июне Netflix начал заменять подписчиков тарифного плана «Базовый» в Великобритании и Канаде на тарифный план с поддержкой рекламы, а теперь планирует внести такие же изменения в США и Франции.
Отказ от этого уровня подписки направлен на увеличение доходов от рекламы. Netflix сообщил, что сейчас на тарифный план с рекламой приходится более 45% новых подписок в регионах, где он доступен. Компания также заявила, что в ближайшие годы намерена расширить базу таких абонентов.