Netflix отказался от самой дешевой подписки без рекламы и повысил цены в США

«Базовый» тарифный план, который ранее был самым доступным способом просмотра Netflix без рекламы, постепенно исчезнет с каждого устройства. В июне Netflix начал заменять подписчиков тарифного плана «Базовый» в Великобритании и Канаде на тарифный план с поддержкой рекламы, а теперь планирует внести такие же изменения в США и Франции.

Отказ от этого уровня подписки направлен на увеличение доходов от рекламы. Netflix сообщил, что сейчас на тарифный план с рекламой приходится более 45% новых подписок в регионах, где он доступен. Компания также заявила, что в ближайшие годы намерена расширить базу таких абонентов.