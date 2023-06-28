Netflix откажется от базовой подписки: самый дешевый вариант теперь — с рекламой

Ранее Netflix ввел более дешевый план с рекламой в попытке привлечь больше подписчиков, которых отпугивала стоимость обычных планов. Однако новый шаг может свидетельствовать об изменении стратегии.

Базовый тарифный план без рекламы был заменен новым уровнем под названием «Стандарт с рекламой», который предлагает контент 1080p для двух устройств одновременно. Если раньше услуга без рекламы была доступна за $9,99, то теперь клиентам, которые хотят ее получить, придется доплачивать не менее $10,50 в месяц.

Пока неизвестно, будет ли Netflix вносить подобные изменения в других странах, но это кажется вероятным.