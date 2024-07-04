Netflix отменил самый дешевый план подписки

Пользователь Reddit поделился сообщением от Netflix, в котором говорится: "Ваш последний день просмотра Netflix - 13 июля. Выберите новый тарифный план, чтобы продолжить просмотр".

В Великобритании прекращается действие тарифного плана "Базовый" стоимостью 7,99 фунтов стерлингов в месяц. Пользователям предлагается перейти на тарифный план "Стандартный с рекламой" за £4,99 или тарифный план "Стандартный" за £10,99, который включает в себя качество 1080p, одновременный просмотр на двух устройствах и загрузку контента на два устройства.

Канадские пользователи столкнутся с более резким повышением: ежемесячная плата за тарифный план "Базовый" в размере 9,99 доллара вырастет до 16,49 доллара и превратится в тарифный план "Стандартный". В качестве альтернативы они могут выбрать тарифный план "Стандарт с рекламой" за $5,99.

В мае компания Netflix сообщила, что ежемесячное число активных пользователей ее тарифного плана с поддержкой рекламы составляет 40 миллионов человек по всему миру, по сравнению с 35 миллионами год назад.