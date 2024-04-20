Netflix перестанет сообщать о количестве своих подписчиков

Компания делает акцент на выручке, операционной марже и вовлеченности (времени, проведенном за просмотром) как ключевых показателях в будущем. Они утверждают, что рост числа подписчиков, имевший решающее значение на ранних этапах развития, больше не отражает их устоявшуюся бизнес-модель с высокой прибылью, свободным денежным потоком и перспективными направлениями доходов, такими как реклама и ограничения на совместное использование паролей. Уровни подписки, предлагающие разные цены, еще больше снижают значимость одного числа подписчиков.

Хотя Netflix прекратит выпускать ежеквартальные отчеты, они по-прежнему будут объявлять о «главных вехах подписки».

Инвесторам также следует обратить внимание на прогнозируемое замедление роста числа подписчиков во II квартале в связи с сезонными тенденциями. Прогноз выручки от компании на II квартал составляет 9,49 млрд долларов, что немного ниже прогноза аналитиков в 9,54 млрд долларов. Эта новость вызвала небольшое падение цены акций Netflix во время послеобеденных торгов.