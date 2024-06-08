Netflix представил масштабный редизайн спустя десять лет

Обновление представляет собой новое горизонтальное меню в верхней части приложения, которое заменило старое вертикальное. Ключевые вкладки «Главная», «Шоу», «Фильмы» и «Мой Netflix» теперь находятся на видном месте, что упрощает навигацию. Пользователи больше не найдут таких вкладок, как «Новое и популярное» и «Мой список», хотя меню «Категории» доступно через функцию поиска.

Важной особенностью редизайна стали интерактивные плитки. При наведении курсора на плитку теперь воспроизводится клип, появляется текстовое описание и дополнительные сведения. Netflix продолжает продвигать алгоритмически предлагаемый контент, при этом персонализированные рекомендации занимают центральное место, отмечают СМИ.

Пэт Флемминг, старший директор Netflix по продуктовому опыту, подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы уменьшить «гимнастику глазами» для пользователей, обеспечивая немедленный доступ ко всей необходимой информации на каждой плитке.