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Netflix представил полезную функцию для любителей засыпать во время просмотра сериалов
Пока только для пользователей Android
Netflix добавил в своё приложение для Android новую полезную функцию. Она позволит подписчикам сервиса устанавливать таймер во время просмотра сериалов. Пригодится тем, кто иногда засыпает во время этого.
Пользователи смогут выбрать разные настройки таймера: на 15, 30 и 45 минут, а также конец сериала/фильма. После того, как это время истечёт, приложение Netflix будет остановлено. В теории это должно сэкономить батарею устройства. Ведь эпизоды сериала не будут включаться автоматически.
Пока опция тестируется на некоторых пользователях, причём только на тех, кому уже исполнилось 18 лет. Чтобы её включить, нужно запустить сериал, в верхнем правом углу выбрать иконку часов и установить там таймер.