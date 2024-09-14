Netflix прекратил поддержку устройств с iOS 16

Пользователи iOS 16 пока могут продолжать пользоваться Netflix, но они больше не будут получать новые функции, исправления ошибок и безопасности. Этот шаг последовал за недавним решением Netflix прекратить поддержку Apple TV третьего поколения.

Netflix по-прежнему доступен на других платформах, включая новые iPhone, iPad и Apple TV, и продолжает обновлять свое приложение на всех поддерживаемых устройствах, но и они когда-то перестанут поддерживаться.