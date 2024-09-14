Netflix прекратил поддержку устройств с iOS 16

Опубликовано 14 сентября 2024, 14:151 мин.
Netflix прекратил поддержку устройств с iOS 16iPad Pro тоже
Netflix объявила о прекращении поддержки своего приложения на устройствах под управлением iOS 16, что затронет пользователей старых моделей iPhone и iPad. В число устройств, на которые повлияет это изменение, входят iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPad Pro первого поколения.
Пользователи iOS 16 пока могут продолжать пользоваться Netflix, но они больше не будут получать новые функции, исправления ошибок и безопасности. Этот шаг последовал за недавним решением Netflix прекратить поддержку Apple TV третьего поколения.
Netflix по-прежнему доступен на других платформах, включая новые iPhone, iPad и Apple TV, и продолжает обновлять свое приложение на всех поддерживаемых устройствах, но и они когда-то перестанут поддерживаться.