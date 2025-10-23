Netflix расширит «интерактивные функции», вплоть до голосований в реальном времени

Компания изучает, как интерактивные элементы могут «дополнять линейное повествование» и «создавать новые форматы развлечений». Например, уже тестируются голосования в реальном времени на шоу Dinner Time Live With David Chang, в январе такая функция появится и в другом проекте.

Netflix также делает упор на мультиплеерные игры для посиделок. Запускаться они будут на телевизоре, управляться смартфоном.

Компания планирует выпускать детские игры и на основе собственных франшиз, а также добавлять и другие популярные тайтлы вроде Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

В будущем Netflix будет «осмотрительно увеличивать инвестиции» в интерактивные форматы.