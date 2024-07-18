Netflix решил отказаться от VR-приложений

Изначально приложение Netflix для VR было портировано на Quest* в 2019 году, но оно отставало от обновлений, не имело таких функций, как «прозрачность», а также было ограничено разрешением 480p.

Хотя потоковое вещание через браузер Quest* теперь поддерживает более высокие разрешения и некоторую «гибкость» VR, например, одновременное использование других виртуальных сред, оно по-прежнему лишено возможностей скачивания контента, доступных в собственных приложениях Netflix. Этот переход отражает аналогичную стратегию других VR-платформ, таких как Apple Vision Pro, где Netflix также полагается на «браузерный доступ», а не на специальное приложение.

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