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Опубликовано 24 января 2024, 13:57
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Netflix сначала повысила цены, а теперь убрала самый дешевый план без рекламы

Кому-то не хватает на премию
Netflix собирается отказаться от базового плана без рекламы стоимостью $ 11,99, пишет 9to5Mac.

Компания намерена перевести подписчиков базового тарифного плана на тот, в котором есть просмотр рекламы или на более дорогие варианта тарифа. После этого изменения у Netflix будет три ценовых уровня: тарифный план с рекламной поддержкой — $ 6,99, тарифный план Standard (HD) — $ 15,49 и тарифный план Premium (4K) — $ 22,99.

Этот шаг является стратегическим изменением для Netflix, направленным на получение новых доходов от рекламного бизнеса. В IV квартале 23-го года число пользователей рекламного плана увеличилось почти на 70% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 40% от общего числа подписчиков Netflix.

В то время как изменение первоначально затронет рынки с поддержкой рекламы, клиенты из США, как сообщается, будут затронуты позже, а Великобритания и Канада — во втором квартале этого года.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#реклама
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#Netflix
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