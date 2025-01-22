Netflix в очередной раз повысил цены на подписку

- Стандарт с рекламой: $7,99/месяц (по сравнению с $6,99)

Стандарт без рекламы: $17,99/месяц (по сравнению с $15,49)

Премиум: $24,99/месяц (по сравнению с $22,99).

Повышение коснется подписчиков в США, Канаде, Португалии и Аргентине. Netflix объяснил, что повышение цен поможет «финансировать новый контент и улучшить сервис для пользователей».

Повышение цен произошло на фоне того, что Netflix отчиталась о сильном 4 квартале 2024 года, добавив 18,9 миллиона новых подписчиков и достигнув 302 миллионов по всему миру. Компания также превзошла ожидания по выручке, сообщив о прибыли в размере 10,25 миллиарда долларов (теперь станет ещё больше).

Помимо повышения цен, Netflix объявила о программе выкупа акций на сумму 15 миллиардов долларов.

Это произошло после аналогичного повышения цен в октябре 2023 года, когда также был отменен тарифный план Basic без рекламы.