Netflix внедрит рекламу с генеративным ИИ в 2026 году

Генеративный ИИ позволяет создавать персонализированные объявления, адаптированные под интересы зрителей, что в теории повысит их вовлечённость. По словам президента по рекламе Netflix Эми Рейнхард, зрители уделяют таким роликам столько же внимания, сколько основному контенту. Тариф с рекламой за $ 8 в месяц привлекает половину новых подписчиков, демонстрируя рост на 34% с ноября 2024 года.

Компания просто следует тренду, заданному конкурентами: Amazon уже запустила контекстную рекламу на Prime Video, а LG интегрирует ИИ-объявления в свои телевизоры.