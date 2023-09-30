Netflix выпустил свой последний DVD-диск

Netflix начал свой путь с проката DVD-дисков по почте, предлагая подписчикам обширный каталог фильмов на выбор. В настоящее время Netflix делает ставку на потоковое вещание, позволяя зрителям получать мгновенный доступ к контенту в режиме онлайн.

В своем блоге Netflix признает, что прокат DVD-дисков сыграл важную роль в формировании основ компании, предоставив пользователям «широкие возможности выбора, контроля и свободы просмотра контента по своему усмотрению».

DVD-диски больше не будут входить в ассортимент Netflix.