Приложения
Опубликовано 20 июля 2026, 18:03
1 мин.

Netflix заплатил $587 млн за ИИ-студию Бена Аффлека

О самой покупке стало известно ещё в марте
Netflix раскрыл сумму сделки по покупке стартапа InterPositive, сооснователем которого выступил актёр и режиссёр Бен Аффлек. Компания, как пишут СМИ, заплатила за стартап 587 миллионов долларов.
Netflix заплатил $587 млн за ИИ-студию Бена Аффлека

© Ferra.ru

В марте Аффлек заявил, что цель проекта в «защите силы человеческого творчества». ИИ-инструменты студии помогают дорабатывать отснятый материал: исправлять неудачный свет, заменять фон, восстанавливать неудавшиеся дубли или убирать лишние детали в кадре.

После покупки вся команда InterPositive перешла в Netflix, а Бен Аффлек получил должность старшего советника. Ранее СМИ предполагали, что цена сделка могла достигать 600 миллионов долларов.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
,
#Netflix
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Приложения/
  4. Netflix заплатил $587 млн за ИИ-студию Бена Аффлека