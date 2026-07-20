Netflix заплатил $587 млн за ИИ-студию Бена Аффлека

В марте Аффлек заявил, что цель проекта в «защите силы человеческого творчества». ИИ-инструменты студии помогают дорабатывать отснятый материал: исправлять неудачный свет, заменять фон, восстанавливать неудавшиеся дубли или убирать лишние детали в кадре.

После покупки вся команда InterPositive перешла в Netflix, а Бен Аффлек получил должность старшего советника. Ранее СМИ предполагали, что цена сделка могла достигать 600 миллионов долларов.