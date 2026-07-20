Netflix заплатил $587 млн за ИИ-студию Бена Аффлека

Опубликовано 20 июля 2026, 18:031 мин.
Netflix заплатил $587 млн за ИИ-студию Бена АффлекаО самой покупке стало известно ещё в марте
Netflix раскрыл сумму сделки по покупке стартапа InterPositive, сооснователем которого выступил актёр и режиссёр Бен Аффлек. Компания, как пишут СМИ, заплатила за стартап 587 миллионов долларов.
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В марте Аффлек заявил, что цель проекта в «защите силы человеческого творчества». ИИ-инструменты студии помогают дорабатывать отснятый материал: исправлять неудачный свет, заменять фон, восстанавливать неудавшиеся дубли или убирать лишние детали в кадре.
После покупки вся команда InterPositive перешла в Netflix, а Бен Аффлек получил должность старшего советника. Ранее СМИ предполагали, что цена сделка могла достигать 600 миллионов долларов.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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