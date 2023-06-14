Netflix запустит первое спортивное шоу с участием актёров, сыгравших в сериалах компании

13:42, 14 июня 2023
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Netflix запустит первое спортивное шоу с участием актёров, сыгравших в сериалах компанииЭто будет гольф-турнир
Видеосервис Netflix объявил о запуске спортивного стримингового шоу, предположительно, осенью 2023 года. Компания покажет гольф-турнир с участием актёров из двух сериалов, снятых по заказу Netflix.
На данный момент идут переговоры. В спортивном стриминговом шоу должны быть задействованы актёры и сериалов Netflix «Formula 1. Драйв выживания» и «Полный свинг». Мероприятие должно пройти в Лас-Вегасе.
Выход на рынок спортивного стриминга позволит Netflix увеличить продажи медиарекламы и усилит позиции компании.