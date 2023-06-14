Netflix запустит первое спортивное шоу с участием актёров, сыгравших в сериалах компании

На данный момент идут переговоры. В спортивном стриминговом шоу должны быть задействованы актёры и сериалов Netflix «Formula 1. Драйв выживания» и «Полный свинг». Мероприятие должно пройти в Лас-Вегасе.

Выход на рынок спортивного стриминга позволит Netflix увеличить продажи медиарекламы и усилит позиции компании.