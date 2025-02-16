Netflix заявила, что интеграция с Apple TV была ошибкой

Марк Гурман из Bloomberg до этого предположил, что интеграция была ошибкой, хотя поддержка и может появиться в будущем. На данный момент Netflix продолжает избегать приложения Apple TV, предпочитая, чтобы пользователи просматривали и смотрели фильмы непосредственно на её платформе.

Netflix — это стриминговый сервис по подписке, который предоставляет пользователям возможность смотреть фильмы, сериалы и документальные программы на любом подключенном к интернету устройстве. Сервис предлагает оригинальный контент, а также лицензированные фильмы и шоу. А Apple TV — это не только устройство для стриминга, но и платформа для доступа к различным сервисам, включая Apple TV+, который предлагает оригинальный контент от Apple.