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Независимая Honor выпустила под видом собственного переименованный браузер Huawei

Сменила логотип после критики
В ноябре 2020 года Huawei продала бренд Honor другой компании, чтобы вывести его из-под американских санкций. В итоге Honor смог получить сервисы Google и вообще вести более самостоятельную деятельность. Однако как показывает практика, от некоторых связей с бывшим владельцем бренд так и не избавился.
Независимая Honor выпустила под видом собственного переименованный браузер Huawei

Несколько дней назад Honor выпустил собственный браузер для Android-смартфонов — Honor Browser. Как оказалось, это просто переименованный Huawei Browser.

В китайской соцсети Weibo опубликовали несколько скриншотов нового браузера Honor, который в настоящее время проходит бета-тестирование. На изображениях видно, что программа имеет не только тот же логотип, что и браузер Huawei, но и аналогичные ярлыки.

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Honor

После возмущений общественности, Honor незаметно сменил логотип, выпустив последнюю бета-версию 5.0.0.303. В новой версии приложения также появилась функция «Honor Vision», которая снова представляет собой переименованную функцию визуального поиска, которую можно Huawei Petal. В свежей бета-версии также есть функция «Honor Smart Recommendation», которая аналогична реализации Huawei в браузере.

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Источник: Gizmochina