Независимая Honor выпустила под видом собственного переименованный браузер Huawei

Несколько дней назад Honor выпустил собственный браузер для Android-смартфонов — Honor Browser. Как оказалось, это просто переименованный Huawei Browser.

В китайской соцсети Weibo опубликовали несколько скриншотов нового браузера Honor, который в настоящее время проходит бета-тестирование. На изображениях видно, что программа имеет не только тот же логотип, что и браузер Huawei, но и аналогичные ярлыки.