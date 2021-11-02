Независимая Honor выпустила под видом собственного переименованный браузер Huawei

Независимая Honor выпустила под видом собственного переименованный браузер HuaweiСменила логотип после критики
Несколько дней назад Honor выпустил собственный браузер для Android-смартфонов — Honor Browser. Как оказалось, это просто переименованный Huawei Browser.
В китайской соцсети Weibo опубликовали несколько скриншотов нового браузера Honor, который в настоящее время проходит бета-тестирование. На изображениях видно, что программа имеет не только тот же логотип, что и браузер Huawei, но и аналогичные ярлыки.
После возмущений общественности, Honor незаметно сменил логотип, выпустив последнюю бета-версию 5.0.0.303. В новой версии приложения также появилась функция «Honor Vision», которая снова представляет собой переименованную функцию визуального поиска, которую можно Huawei Petal. В свежей бета-версии также есть функция «Honor Smart Recommendation», которая аналогична реализации Huawei в браузере.