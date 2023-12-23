Никаких страниц и отдельных файлов: Kosmik создала бесшовный «холст» для ваших заметок

Основанная в 2018 году, компания Kosmik может похвастаться интуитивно понятным интерфейсом, в котором пользователи могут упорядочить информацию без необходимости переключать вкладки. Платформа особенно полезна для дизайнеров, архитекторов, консультантов, студентов и даже розничных инвесторов, следящих за котировками акций.

Среди уникальных особенностей Kosmik — шифрование данных, режим «сначала офлайн», пространственный пользовательский интерфейс на основе холста, построенный на IPFS для совместной работы в одноранговом режиме.

Встроенные в инструмент браузер и PDF-«читалка» избавляют от необходимости постоянно перетасовывать окна, обеспечивая визуальный и оптимизированный подход к управлению проектами. Kosmik доступен в веб-версии, на Mac и Windows, предлагает бесплатный уровень с базовыми функциями и подписку за $ 5,99 в месяц для расширенного хранилища и неограниченного количества элементов.