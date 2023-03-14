Никакой деградации: в TikTok добавили ленту только с научными и математическими роликами

В новой ленте показывают исключительно научный, технологический, инженерный и математический контент. Все эти ролики дополнительно модерируют перед добавлением в новый раздел. Как обычно, первыми нововведение увидят пользователи из США.

В TikTok говорят, что эксперты будут проверять ролики и оценивать «достоверность представленной информации».