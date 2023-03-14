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19:27, 14 марта 2023
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Никакой деградации: в TikTok добавили ленту только с научными и математическими роликами

Их будут предварительно проверять

Многие обвиняют TikTok в том, что это просто средство «убить время». В основном в соцсети постят развлекательные ролики, но встречается и образовательный контент. Его сервис решил выделить в отдельную ленту.

Никакой деградации: в TikTok добавили ленту только с научными и математическими роликами

Фото: Unsplash

В новой ленте показывают исключительно научный, технологический, инженерный и математический контент. Все эти ролики дополнительно модерируют перед добавлением в новый раздел. Как обычно, первыми нововведение увидят пользователи из США.

В TikTok говорят, что эксперты будут проверять ролики и оценивать «достоверность представленной информации».

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