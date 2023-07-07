Но... зачем? YouTube Music может получить комментарии

Но... зачем? YouTube Music может получить комментарииЗато это выделит платформу на фоне остальных
YouTube Music представил новую функцию миниплеера и в настоящее время тестирует переработанный интерфейс, включающий раздел комментариев. Некоторые пользователи заметили фишку комментариев между опциями «большой палец вверх/вниз» и «Сохранить», указывающую на возможность комментировать песни.
Функция комментариев уже давно доступна в основном приложении YouTube, но ее появление в YouTube Music может дать сервису преимущество перед такими конкурентами, как Spotify и Apple Music. Но не в плане полезного нововведения, а скорее в виде «уникальной фичи».
Более широкая доступность интерфейса Now Playing и комментариев все еще вопрос времени.
Ранее YouTube подтвердил, что тестирует новую политику «трех страйков» для пользователей, использующих блокировщики рекламы на платформе. После просмотра трех видео с включенным, например, AdBlock вы не сможете пользоваться платформой до отключения блокировщика.