Но... зачем? YouTube Music может получить комментарии

Функция комментариев уже давно доступна в основном приложении YouTube, но ее появление в YouTube Music может дать сервису преимущество перед такими конкурентами, как Spotify и Apple Music. Но не в плане полезного нововведения, а скорее в виде «уникальной фичи».

Более широкая доступность интерфейса Now Playing и комментариев все еще вопрос времени.

Ранее YouTube подтвердил, что тестирует новую политику «трех страйков» для пользователей, использующих блокировщики рекламы на платформе. После просмотра трех видео с включенным, например, AdBlock вы не сможете пользоваться платформой до отключения блокировщика.