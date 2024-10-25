Notion выпустит «супернастраиваемое» приложение для электронной почты

Ключевые особенности приложения Mail включают:

- Пользователи могут создавать персонализированные темы почтового ящика, макеты и действия в соответствии со своими «конкретными потребностями и предпочтениями».

- Использование возможностей Notion AI для автоматизации таких задач, как организация, архивирование и написание электронных писем на основе текстовых запросов к ИИ.

- Легко интегрируется с календарём от той же Notion.

- Приложение Mail будет доступно как для iPhone, так и для устройств Android.

Notion планирует запустить приложение Mail в начале 2025 года и первоначально будет интегрировано с учетными записями Google и Gmail. Те, кто заинтересован в получении раннего доступа, могут присоединиться к списку ожидания на сайте Notion.