Notion выпустит «супернастраиваемое» приложение для электронной почты

Опубликовано 25 октября 2024, 21:121 мин.
Notion выпустит «супернастраиваемое» приложение для электронной почтыВ 2025 году
Notion, популярная платформа для организации дел, готовится влезть на территорию электронной почты с помощью своего нового «супернастраиваемого» приложения. Опираясь на успех с приложениями для календаря, Notion Mail стремится предоставить пользователям «беспрецедентный контроль над их почтовым ящиком».
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Ключевые особенности приложения Mail включают:
- Пользователи могут создавать персонализированные темы почтового ящика, макеты и действия в соответствии со своими «конкретными потребностями и предпочтениями».
- Использование возможностей Notion AI для автоматизации таких задач, как организация, архивирование и написание электронных писем на основе текстовых запросов к ИИ.
- Легко интегрируется с календарём от той же Notion.
- Приложение Mail будет доступно как для iPhone, так и для устройств Android.
Notion планирует запустить приложение Mail в начале 2025 года и первоначально будет интегрировано с учетными записями Google и Gmail. Те, кто заинтересован в получении раннего доступа, могут присоединиться к списку ожидания на сайте Notion.