Приложения
Опубликовано 25 октября 2024, 21:12
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Notion выпустит «супернастраиваемое» приложение для электронной почты

В 2025 году
Notion, популярная платформа для организации дел, готовится влезть на территорию электронной почты с помощью своего нового «супернастраиваемого» приложения. Опираясь на успех с приложениями для календаря, Notion Mail стремится предоставить пользователям «беспрецедентный контроль над их почтовым ящиком».
Notion выпустит «супернастраиваемое» приложение для электронной почты

© Notion

Ключевые особенности приложения Mail включают:

- Пользователи могут создавать персонализированные темы почтового ящика, макеты и действия в соответствии со своими «конкретными потребностями и предпочтениями».

- Использование возможностей Notion AI для автоматизации таких задач, как организация, архивирование и написание электронных писем на основе текстовых запросов к ИИ.

- Легко интегрируется с календарём от той же Notion.

- Приложение Mail будет доступно как для iPhone, так и для устройств Android.

Notion планирует запустить приложение Mail в начале 2025 года и первоначально будет интегрировано с учетными записями Google и Gmail. Те, кто заинтересован в получении раннего доступа, могут присоединиться к списку ожидания на сайте Notion.

Источник:Notion
Автор:Максим Многословный
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