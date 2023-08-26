Новая автокоррекция, облачный поиск файлов: ChromeOS получил крупное обновление

Новая автокоррекция, облачный поиск файлов: ChromeOS получил крупное обновлениеИзменения хоть и не большие, но полезные
В ближайшие дни компания Google представит ChromeOS 116 с рядом полезных дополнений. Одним из них является «улучшенная автокоррекция», которая автоматически исправляет орфографические и опечатки при использовании физической клавиатуры в совместимых приложениях.
Обновление также улучшает работу автокоррекции с виртуальной клавиатурой и вспомогательными функциями. Приложение «Файлы» теперь предлагает одновременный поиск по локальному содержимому и содержимому Google Drive с различными фильтрами, такими как типы файлов и временные рамки.
Еще одним улучшением является возможность преобразования PDF-файлов на основе изображений в текст с помощью оптического распознавания символов (OCR). В некоторых моделях Chromebook пользователи смогут настраивать RGB-зоны клавиатуры. Процесс первичной настройки перед использованием устройства также был оптимизирован.