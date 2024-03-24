Новая бета-версия Android 15: спутники, обнаружение записи экрана и не только

Android 15 получит встроенную поддержку спутниковых сетей. Она включает в себя элементы пользовательского интерфейса для индикации состояния соединения и возможность для приложений определять, когда используется спутниковая сеть, обеспечивая осведомленность о потенциальных ограничениях. Обмен сообщениями SMS/MMS и RCS также сможет работать через спутниковые соединения.

Транзакции NFC получили обновление. Устройства теперь могут запрашивать считыватели NFC в «режиме наблюдения», что упрощает процесс авторизации, уменьшая необходимость в многократном нажатии в случае неудачи при оплате.

У разработчиков появился новый инструмент для обнаружения активности, связанной с записью экрана. Это позволяет приложениям реагировать соответствующим образом, например, информировать пользователей или предотвращать съемку конфиденциального контента.

В Android 15 реализована функция контроля HDR headroom для обеспечения равномерного отображения на экране. Это позволяет предотвратить негативное влияние одного HDR-изображения на восприятие окружающих SDR-изображений, которые могут казаться темнее, чем предполагалось.

Непоследовательная громкость звука в разных приложениях «осталась в прошлом». В Android 15 принят стандарт громкости CTA-2075, который автоматически регулирует громкость в зависимости от выходных характеристик устройства (наушники, динамики) и метаданных AAC.

Эта предварительная версия для разработчиков доступна для большинства последних устройств Google Pixel, включая устройства серий Pixel 8, Pixel 7, Pixel 6, Pixel Fold и Pixel Tablet. Разработчики также могут использовать 64-битные системные образы с помощью эмулятора Android или GSI (Generic System Image).