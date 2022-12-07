"Новая эра конфиденциальности": Telegram выпустил масштабное обновление

Администраторы групп с 200 участниками теперь могут использовать встроенный фильтр спама, а пользователи без никнеймов и отображаемым номером телефона смогут создавать временные QR-коды для добавления их к контактам другим человеком.

Появилась также возможность зарегистрироваться в Telegram без SIM-карты, для этих целей появились анонимные номера, которые можно приобрести на криптовалютной платформе Fragment. “Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна”, – пишут разработчики Telegram.

В приложении появился "общий таймер", который автоматически удаляет сообщения во всех новых чатах, созданных за последний день, неделю или месяц. В отдельных чатах можно настроить автоматическое удаление переписки по таймеру.

Темами теперь могут пользоваться группы из 100 и более человек. Кроме того, была добавлена тема "Общие вопросы", в которой сохраняется история сообщений до того, как чат переключился в режим темы.

Админы групп с более чем 200 участниками могут включить "Активный антиспам-фильтр". О неправильном фильтре можно сообщить в разделе "Последние действия".

Пользователи могут создавать временные QR-коды, которые позволят добавить человека в список контактов, не зная его имени пользователя и номера телефона.