Новая функция для значков панели задач Windows 11 оказалась почти бессмысленной

Новая функция для значков панели задач Windows 11 оказалась почти бессмысленнойА потенциал был
Microsoft вернула функцию «Никогда не объединять значки панели задач» в Windows спустя почти три года, однако пользователи обнаружили, что она работает не так, как ожидалось.
Эта функция, позволяющая каждому открытому приложению иметь свой значок на панели задач, была удалена с выходом Windows 11, что затруднило навигацию между несколькими открытыми окнами. Этот шаг вызвал недовольство и собрал более 17 000 голосов в хабе отзывов о Windows 11, став одной из самых востребованных функций.
В обновлении Windows 11 22H2 Moment 4 компания добавила опцию «никогда не объединять». Однако, в отличие от Windows 10, эта функция по-прежнему отображает заголовки окон рядом со значком, занимая больше места. Пользователи надеялись на простой тумблер для отключения заголовков окон или на возвращение привычной для Windows 10 функции.