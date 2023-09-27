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13:05, 27 сентября 2023
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Новая функция для значков панели задач Windows 11 оказалась почти бессмысленной

А потенциал был

Microsoft вернула функцию «Никогда не объединять значки панели задач» в Windows спустя почти три года, однако пользователи обнаружили, что она работает не так, как ожидалось.

Эта функция, позволяющая каждому открытому приложению иметь свой значок на панели задач, была удалена с выходом Windows 11, что затруднило навигацию между несколькими открытыми окнами. Этот шаг вызвал недовольство и собрал более 17 000 голосов в хабе отзывов о Windows 11, став одной из самых востребованных функций.

Новая функция для значков панели задач Windows 11 оказалась почти бессмысленной

© BleepingComputer

В обновлении Windows 11 22H2 Moment 4 компания добавила опцию «никогда не объединять». Однако, в отличие от Windows 10, эта функция по-прежнему отображает заголовки окон рядом со значком, занимая больше места. Пользователи надеялись на простой тумблер для отключения заголовков окон или на возвращение привычной для Windows 10 функции.

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