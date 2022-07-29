Новая функция позволит быстро создать видимость работы, если вас поймали за Tinder в офисе

Чтобы воспользоваться Desk Mode, достаточно залогиниться на сайте Tinder. В правом верхнем углу экрана появился значок портфеля. Если ваш надоедливый начальник или болтливый коллега подойдут к вам, пока вы флиртуете в Tinder, можно быстро щёлкнуть значок, чтобы вызвать на экран фиктивный отчёт. Это создаст иллюзию, будто всё это время вы работали.

Функцию ввели по результатам опроса, который показал, что 30% американских пользователей в возрасте от 18 до 30 лет сидят в Tinder во время рабочих встреч.