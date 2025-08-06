Новая ИИ-система Microsoft самостоятельно ищет и блокирует вредоносное ПО

Опубликовано 06 августа 2025, 17:151 мин.
Новая ИИ-система Microsoft самостоятельно ищет и блокирует вредоносное ПОСами с усами
Microsoft представила новый ИИ под названием Project Ire, который самостоятельно анализирует вредоносное программное обеспечение без помощи человека. Эта система «разбирает» файлы, чтобы понять, как они работают и представляют ли угрозу. Раньше такую глубокую проверку выполняли только специалисты по безопасности.
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Project Ire может обнаруживать новые типы вредоносного ПО прямо в памяти компьютера. В одном из тестов система настолько точно выявила опасный файл, что автоматически заблокировала его.
Система отличается от обычных антивирусов, которые ищут лишь известные угрозы или совпадения с базами данных. Project Ire работает глубже, разбирая файл «с нуля» и выявляя скрытые опасности.
Тестирование показало высокую точность — 98% выявленных угроз действительно были опасными, и лишь 2% безопасных файлов ошибочно определялись как вредоносные.