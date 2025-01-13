Новая математическая модель защитит частную жизнь

Новая математическая модель защитит частную жизньВ системах идентификации, управляемых искусственным интеллектом
Она помогает оценить риск повторной идентификации личности по минимальным данным, таким как часовой пояс или настройки браузера, что крайне важно в таких условиях, как больницы или пограничный контроль, отмечают учёные.
Метод использует байесовскую статистику для определения точности идентификации людей в небольших масштабах, а затем проецирует эту точность на более крупные группы, превосходя предыдущие модели. Это может помочь объяснить, почему некоторые инструменты идентификации ИИ хорошо работают в контролируемых тестах, но терпят неудачу в реальных условиях.
Данная модель актуальна, поскольку технологии ИИ продолжают развиваться, вызывая опасения у экспертов по поводу конфиденциальности. Она может помочь организациям «найти баланс между преимуществами ИИ и необходимостью защиты персональных данных».