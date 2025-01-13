Новая математическая модель защитит частную жизнь

Она помогает оценить риск повторной идентификации личности по минимальным данным, таким как часовой пояс или настройки браузера, что крайне важно в таких условиях, как больницы или пограничный контроль, отмечают учёные.

Метод использует байесовскую статистику для определения точности идентификации людей в небольших масштабах, а затем проецирует эту точность на более крупные группы, превосходя предыдущие модели. Это может помочь объяснить, почему некоторые инструменты идентификации ИИ хорошо работают в контролируемых тестах, но терпят неудачу в реальных условиях.

Данная модель актуальна, поскольку технологии ИИ продолжают развиваться, вызывая опасения у экспертов по поводу конфиденциальности. Она может помочь организациям «найти баланс между преимуществами ИИ и необходимостью защиты персональных данных».