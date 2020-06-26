Новая операционная система Apple выявила шпионские функции в популярных приложениях

Одна из опций iOS 14 работает так: когда стороннее приложение на устройстве обращается к буферу обмена, появляется уведомление об этом. Пользователи заметили, что приложения довольно часто это делают. Сильнее всех выделился TikTok. Как рассказал один из пользователей, это приложение считывает содержимое буфера обмена через каждые 1-3 нажатия кнопки.