Новая операционная система Apple выявила шпионские функции в популярных приложениях
Одна из опций iOS 14 работает так: когда стороннее приложение на устройстве обращается к буферу обмена, появляется уведомление об этом. Пользователи заметили, что приложения довольно часто это делают. Сильнее всех выделился TikTok. Как рассказал один из пользователей, это приложение считывает содержимое буфера обмена через каждые 1-3 нажатия кнопки.
Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ— Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020
Компания-владелец TikTok — ByteDance — уже отреагировала на ситуацию. Она разработала обновление для iOS-приложения, благодаря которому TikTok перестанет обращаться к буферу обмена без ведома пользователя. В компании заявили, что ранее так происходило для борьбы со спамом и безопасности пользователей. В приложении Android такой опции вообще не было.