Новая «Повестка дня» в Windows 11 оказалась не полноценным встроенным приложением

Если открыть диспетчер задач, можно увидеть, что она работает через WebView 2 — специальный компонент, который загружает веб-страницы. В данном случае через него отображаются данные из Outlook.

Тесты показали, что при нажатии на значок уведомлений и попытке открыть этот новый модуль нагрузка на процессор в процессе Windows Shell Experience Host резко возрастает до 6−20%. Внутри процесса появляются десятки дочерних задач WebView 2, включая элементы, отвечающие за рендеринг интерфейса.

Также заметно, что значки и шрифты внутри «Повестки дня» соответствуют стандартному оформлению WebView 2, а в процессах можно увидеть типичные компоненты вроде GPU Process, Renderer и Utility.