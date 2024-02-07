Новая система защиты от мошенничества Google Play Protect расширена

Play Protect теперь будет анализировать приложения, загруженные из/вне Google Play Store, и автоматически блокировать те, которые запрашивают подозрительные разрешения, например чтение SMS, доступ к уведомлениям или слежка за содержимым экрана. Этими разрешениями часто злоупотребляют приложения финансовых мошенников, перехватывая одноразовые пароли и похищая конфиденциальную информацию.

Анализ, проведенный Google, показывает, что более 95% установок подобных вредоносных программ происходят из сторонних источников, что подчеркивает необходимость применения такого целевого подхода.

Начиная с ближайших недель сингапурские пользователи Android будут видеть новое предупреждение «Приложение заблокировано Play Protect» при попытке установить приложение с высоким риском. В пояснении будет разъясняться повышенный риск кражи личных данных и финансового мошенничества, связанный с запрашиваемыми разрешениями.

Сканирование Google Play Protect в режиме реального времени уже доказало свою эффективность в Индии, Таиланде, Бразилии и Сингапуре. Оно выявило более 515 000 новых вредоносных приложений и выдало более 3,1 миллиона предупреждений или блокировок