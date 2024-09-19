Новейшая модель OpenAI подняла планку для ИИ в юриспруденции

В отличие от своих предшественников, таких как GPT-4o, которые часто испытывали трудности с логической последовательностью ответов, модель o1 работает с пошаговым подходом к рассуждениям, имитируя человеческий опыт.

Это обновление может существенно повлиять на различные аспекты юридической практики, считает эксперт. Способность модели o1 разбирать сложные юридические тексты и строить тонкие аргументы обещает улучшить юридические исследования и анализ. Она может улучшить управление договорами, выявляя риски и обеспечивая «точность составления». Кроме того, расширенные возможности аргументации могут упростить работу с электронными документами, предлагая более точный их анализ.

Потенциал модели распространяется на предиктивный анализ, этические аспекты, интерактивные юридические помощники и юридическое образование. Предоставляя прозрачные, пошаговые рассуждения, она может повысить доверие к результатам работы ИИ и способствовать лучшему пониманию юридических концепций студентами и профессионалами, пишет Котуро.

Однако переход к использованию модели o1 сопряжен с определенными трудностями, включая более низкую скорость обработки данных, сложности интеграции и продолжающиеся этические споры о конфиденциальности клиентов и ответственности ИИ.