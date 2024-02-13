Новое iOS-приложение от Тинькофф пропало из App Store через сутки после публикации

13 февраля «Календарь инвестора», под которым Тинькофф продвигал свой сервис «Тинькофф инвестиции», исчезло из App Store. Приложение было опубликовано меньше суток.

Произошедшее — составляющая санкций ЕС в отношении банка Тинькофф. Ограничения были введены в 2023 году.