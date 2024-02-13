Новое iOS-приложение от Тинькофф пропало из App Store через сутки после публикации

Опубликовано 13 февраля 2024, 13:48
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Новое iOS-приложение от Тинькофф пропало из App Store через сутки после публикацииБанк об этом сразу предупредил
Банк Тинькофф 12 февраля опубликовал в App Store приложение «Календарь инвестора»; организация сразу предупредила, что продукт продержится недолго.
© Tinkoff Bank
13 февраля «Календарь инвестора», под которым Тинькофф продвигал свой сервис «Тинькофф инвестиции», исчезло из App Store. Приложение было опубликовано меньше суток.
Произошедшее — составляющая санкций ЕС в отношении банка Тинькофф. Ограничения были введены в 2023 году.
Источник:Frank Media
Автор:Андрей Кадуков
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