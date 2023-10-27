Новое приложение Apple Journal не будет доступно на iPad и Mac на релизе

Приложение Journal предлагает пользователям новый способ документирования и сохранения жизненных моментов и воспоминаний с обработкой данных на устройстве и функциями обеспечения конфиденциальности. Хотя некоторые строки кода намекают на разработку версий для iPad и Mac, они выглядят экспериментальными, а на веб-страницах iPadOS 17 и macOS Sonoma нет никаких упоминаний о приложении.

Маловероятно, что эти версии будут готовы к выходу iPadOS 17.2 и macOS 14.2, ожидается, что Apple может придержать их для iPadOS 18 и macOS 15.

iOS 17.2 также предлагает новые возможности для подписчиков Apple Music и другие усовершенствования, публичный релиз ожидается к концу года.