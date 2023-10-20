Новое приложение банка Тинькофф не продержалось в App Store и суток

В сервисе для iOS продукт Тинькофф был опубликован под видом приложения для хранения документов DocStorage. Причём в Тинькофф сразу предупредили, что приложение нужно успеть скачать «сегодня».

На данный момент при попытке открыть страницу DocStorage в App Store выводится следующее уведомление: «Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе».