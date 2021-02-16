Новое приложение Clubhouse стало самым популярным в России

Об этом рассказали аналитики App Annie. На самом деле, Clubhouse запустили ещё весной 2020 года, но популярность оно обрело в 2021 году. В соцсети можно общаться только голосом в общих чатах. Чтобы зарегистрироваться в Clubhouse, нужно получить специальное приглашение от пользователя соцсети. Сейчас доступна только версия приложения для iOS.

Аналитики считают, что к концу первой недели марта у Clubhouse будет уже миллион пользователей в России. Когда соцсеть появится на Android, неизвестно. Но это помогло бы ей стать ещё популярнее.