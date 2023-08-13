Новое приложение для студентов стало способом "пробить" личные данные

Приложение Saturn представляет собой смесь календаря и социальной сети и призвано упростить жизнь старшеклассников. Учащиеся могут загружать расписание уроков, и приложение создает персональный школьный календарь.

Однако Saturn ориентирован на старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет, что делает конфиденциальность важнейшей проблемой. Несмотря на заявления о защите информации учащихся, выяснилось, что процесс проверки в Saturn далеко не так надежен. Любой желающий может подключиться к приложению и просматривать его, используя только номер телефона, получая доступ к именам учеников, расписанию занятий и даже ссылкам на их аккаунты в социальных сетях.

Хотя Saturn подчеркивает свою безопасность для подростков, легкость доступа к данным вызывает опасения. Очевидное отсутствие проверки личности и потенциальные риски, связанные с предоставлением личной информации, вызывают беспокойство.