Новое приложение экстремистской Meta* стало самым популярным в российском App Store

Несмотря на то, что Meta* признана экстремистской организацией и запрещена в России, Threads быстро поднялось на вершину раздела «Топ-чарты» и стало самым скачиваемым приложением. Возможно, на этом сказалось то, что Twitter в России также заблокирован.

Приложение, которое рассматривается как конкурент Twitter, основано на Instagram*, другой запрещенной в России платформе социальных сетей, которая принадлежит все той же компании.

У Metaдостаточно большой опыт в копировании чужих идей. Достаточно вспомнить Рилсы и Сторис, которые появились в Instagram в качестве клонов TikTok и Snapchat соответственно.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена