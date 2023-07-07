Новое приложение экстремистской Meta* стало самым популярным в российском App Store

Новое приложение экстремистской Meta* стало самым популярным в российском App StoreВсего за день
Threads, новое приложение, разработанное компанией Meta* (ранее известной как Facebook*), стало самым популярным приложением в российском App Store в день своего официального запуска, сообщает РИА Новости.
Несмотря на то, что Meta* признана экстремистской организацией и запрещена в России, Threads быстро поднялось на вершину раздела «Топ-чарты» и стало самым скачиваемым приложением. Возможно, на этом сказалось то, что Twitter в России также заблокирован.
Приложение, которое рассматривается как конкурент Twitter, основано на Instagram*, другой запрещенной в России платформе социальных сетей, которая принадлежит все той же компании.
У Metaдостаточно большой опыт в копировании чужих идей. Достаточно вспомнить Рилсы и Сторис, которые появились в Instagram в качестве клонов TikTok и Snapchat соответственно.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена