Новое приложение Google заблокирует купленный в рассрочку смартфон из-за неуплаты

Авторы XDA Developers заметили в Google Play Store приложение Device Lock Controller. Из его описания следовало, что оно позволяет кредиторам получить управление смартфоном. Например, займодатель может удалённо ограничить доступ к устройству, если владелец не вносит платежи. В заблокированном состоянии смартфон сможет только делать экстренные вызовы и заходить в настройки.

В Google XDA Developers рассказали, что приложение Device Lock Controller было запущено в коллаборации с кенийским оператором Safaricom. Оно будет контролировать программу, по которой кенийцы могут купить новый Android Go Edition смартфон в рассрочку. Приложение будет блокировать устройство спустя четыре дня неуплаты. В Google заявили, что Device Lock Controller не должен был появиться в Play Store. Пока неясно, планирует ли компания подобные партнёрства с другими операторами.