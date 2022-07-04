Новое приложение позволит отправлять друзьям в соцсетях только комплименты

Приложение Morale придумал специалист по психическому здоровью Олдвин Боскавен (Aldwyn Boscawen). Он рассказал, что привык с друзьями с утра делиться шутками. Он обнаружил, что такие сообщения очень подбадривают. Morale возводит это в абсолют — пользователи могут отправлять друг другу только хорошие сообщения.

При этом получаемые комплименты анонимны. Пользователи могут отправлять и получать до пяти анонимных сообщений каждый день. Если же люди увидят какие-либо нежелательные или неподдерживающие сообщения, они могут сообщить о них и заблокировать.