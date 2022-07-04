Новое приложение позволит отправлять друзьям в соцсетях только комплименты

Сегодня в 21:24
1 мин.
Новое приложение позволит отправлять друзьям в соцсетях только комплиментыСоздано для поддержки
Запустилось новое приложение Morale, в которое, как и в Clubhouse (помните ещё такой?), доступ возможен только по инвайтам. «Фишка» приложения — оно побуждает пользователей отправлять комплименты своим друзьям в течение дня.
Приложение Morale придумал специалист по психическому здоровью Олдвин Боскавен (Aldwyn Boscawen). Он рассказал, что привык с друзьями с утра делиться шутками. Он обнаружил, что такие сообщения очень подбадривают. Morale возводит это в абсолют — пользователи могут отправлять друг другу только хорошие сообщения.
При этом получаемые комплименты анонимны. Пользователи могут отправлять и получать до пяти анонимных сообщений каждый день. Если же люди увидят какие-либо нежелательные или неподдерживающие сообщения, они могут сообщить о них и заблокировать.