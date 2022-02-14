Новое приложение позволит перенести реальные автомобильные дороги в компьютерные игры

Чтобы оцифровать дорогу, нужно сначала снять реальный маршрут на смартфон. Приложение автоматически перенесёт картинку в виртуальный мир.

Утверждается, что программа делает всё очень быстро: процесс переноса занимает менее 1% времени, необходимого для традиционного метода с использованием лазеров. При этом система не переносит в виртуальный мир других участников дорожного движения.

Как пишут СМИ, характеристики трассы переданы максимально реалистично. С помощью тренажёра можно даже воспроизвести неровность асфальтового покрытия за счёт вибраций. Водитель может даже почувствовать, что его автомобиль заносит.

Сейчас система совместима с несколькими гоночными играми, в том числе с Assetto Corsa. Проезжать маршруты можно и на смартфоне.