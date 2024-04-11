Новое приложение превратит ваш смартфон в датчик сердечной недостаточности

Выявление сердечной недостаточности на ранних стадиях крайне важно, поскольку такие симптомы, как усталость и одышка, можно легко принять за другие заболевания. Традиционная диагностика обычно включает в себя дорогостоящие и трудоемкие процедуры.

Новое приложение призвано изменить этот процесс. Оно использует встроенные в смартфон акселерометр и гироскоп для анализа едва уловимых колебаний грудной клетки, вызванных сердцебиением. Разработанное в сотрудничестве с университетами Хельсинки и Стэнфорда, приложение было протестировано на более чем 1000 добровольцев в трех больницах.

Результаты обнадеживают: приложение достигло впечатляющей точности в 89% при идентификации пациентов с сердечной недостаточностью. Ожидается, что с увеличением объема данных точность будет еще выше.

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