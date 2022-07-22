Новое приложение выявит половую инфекцию по фотографии пениса

Сообщается, что приложение использует многоуровневые меры безопасности, чтобы фотографии не попали туда, куда не следует. Кроме того, программа не собирает личную информацию о своих пользователях: ни имя, ни номер телефона, ни адрес электронной почты или другие данные. Нужно просто скачать её и сделать снимок.

Приложение полностью бесплатное — доступно как для Android, так и для iOS .