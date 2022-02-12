Новое приложение заплатит человеку, если он не будет отводить взгляд от рекламы

MoviePass возвращается с новым приложением. Основатель компании Стэйси Спайкс объявил о планах реанимировать сервис с помощью Web3 технологий, которые позволяет пользователям зарабатывать криптовалюту, просматривая рекламу, пока приложение отслеживает их глазные яблоки. Реклама будет приостанавливаться, если пользователь отведёт глаза от экрана.

Пользователи соцсетей раскритиковали идею. Им не понравилась мысль, что рекламодатели могут отслеживать движения глаз.

Спайкс же считает, что если всё будет сделано правильно, подписка на кинотеатры может сильно повлиять на посещаемость кинотеатров. После своего первоначального ухода из MoviePass, кстати, Спайкс основал стартап PreShow Interactive — сервис раздачи внутриигровой валюты за просмотр рекламы.