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Новое приложение заплатит человеку, если он не будет отводить взгляд от рекламы

Ужасы капитализма
Недавно обанкротилась компания MoviePass, которая предоставляла абонементы в кино. На днях она сообщила, что возвращается. И предлагает при этом довольно странные нововведения.
Новое приложение заплатит человеку, если он не будет отводить взгляд от рекламы

MoviePass возвращается с новым приложением. Основатель компании Стэйси Спайкс объявил о планах реанимировать сервис с помощью Web3 технологий, которые позволяет пользователям зарабатывать криптовалюту, просматривая рекламу, пока приложение отслеживает их глазные яблоки. Реклама будет приостанавливаться, если пользователь отведёт глаза от экрана.

Пользователи соцсетей раскритиковали идею. Им не понравилась мысль, что рекламодатели могут отслеживать движения глаз.

Спайкс же считает, что если всё будет сделано правильно, подписка на кинотеатры может сильно повлиять на посещаемость кинотеатров. После своего первоначального ухода из MoviePass, кстати, Спайкс основал стартап PreShow Interactive — сервис раздачи внутриигровой валюты за просмотр рекламы.

Источник: Futurism
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