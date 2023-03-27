Новое российское приложение будет отслеживать ваше местоположение ради напоминаний о делах

Новое российское приложение будет отслеживать ваше местоположение ради напоминаний о делахОно находится в разработке
Студенты Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (МГТУ) разрабатывают приложение, которое будет напоминать пользователям о том, что им надо сделать. Напоминания оно будет присылать, ориентируясь на показатели времени и местоположения человека.
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«Мы создаём сервис, расширяющий возможности голосовых помощников. Он сможет напоминать пользователю о необходимых действиях при совпадении его геолокации с заранее заданной. Например, сервису можно поставить задачу (желательно голосом) "напомни мне позвонить родителям, когда я буду дома"», — рассказали разработчики.
Приложение сочетает в себе функции карты, голосового ассистента, а также специальных сервисов для напоминаний и календаря. Студенты намерены начать тестировать приложение в 2024 году.