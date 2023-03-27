Новое российское приложение будет отслеживать ваше местоположение ради напоминаний о делах

«Мы создаём сервис, расширяющий возможности голосовых помощников. Он сможет напоминать пользователю о необходимых действиях при совпадении его геолокации с заранее заданной. Например, сервису можно поставить задачу (желательно голосом) "напомни мне позвонить родителям, когда я буду дома"», — рассказали разработчики.

Приложение сочетает в себе функции карты, голосового ассистента, а также специальных сервисов для напоминаний и календаря. Студенты намерены начать тестировать приложение в 2024 году.