Новости и Госуслуги оказались для россиян важнее мессенджеров и соцсетей

Выяснилось, что большинство (37%) относятся к блокировкам скорее негативно. Еще 26% пока просто не знают, чего ждать дальше. Однако заметная часть респондентов сохраняет спокойствие: 21% считают ограничения частью цифровой реальности, а 8% вовсе не задумываются об этом.

Самым важным в интернете россияне назвали новости и доступ к информации (36%). На втором месте — жизненно необходимые онлайн-сервисы вроде госуслуг, банков и доставки (25%). Соцсети и мессенджеры оказались лишь на четвертом месте — их главными назвали только 19% опрошенных.

К вопросу о будущем рунета опрошенные отнеслись «прагматично». Если интернет изменится, 38% просто будут пользоваться тем, что останется доступным. Еще 31% предпочтут «подстелить соломку». Искать альтернативные платформы собираются 23%, и лишь 8% готовы сократить время в сети.

32% россиян верят, что Интернет снова станет глобальным, и столько же — что ограничений будет только больше.