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Опубликовано 01 марта 2024, 18:00
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Новости на Западе не интересны, поэтому Facebook* отказался от новостной вкладки

Прекращая инвестиции в подобный контент
Meta*, материнская компания Facebook*, прекращает свое участие в новостном бизнесе, объявив о закрытии вкладки Facebook* News и прекращении выплат издателям за новостной контент.

Это решение последовало за истечением срока действия лицензионных соглашений Meta* на новости в США и ее обязательством не продлевать их. Прекращение деятельности также затронет Австралию.

Вкладка «Новости», запущенная в 2019 году со значительными финансовыми вложениями в такие новостные издания, как CNN и New York Times, была призвана поддержать журналистику и предоставить пользователям новостной контент. Однако теперь Metaутверждает, что новостной контент составляет небольшую часть пользовательского взаимодействия на платформе, что и послужило причиной смены фокуса. Компания заявляет: «Новости составляют менее 3 процентов того, что люди по всему миру видят в своей ленте Facebook… (и являются) небольшой частью опыта Facebook для подавляющего большинства людей».

Вместо того чтобы инвестировать в новостные партнерства, Meta* планирует сосредоточить ресурсы на областях с более высокой вовлеченностью пользователей, таких как аналоги TikTok.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#новости
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#социальная сеть