Новостные агрегаторы переживают не лучшие времена: за что их критикуют

Новостные агрегаторы переживают не лучшие времена: за что их критикуютДоверия к ним все меньше
Крупнейшие интернет-платформы дистанцируются от новостей, создавая серьезную проблему для новостной индустрии, сообщает The New York Times. Даже Google, давний партнер новостных организаций, стал менее «надежным», что заставило издателей пересмотреть свою зависимость от технологического гиганта.
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Этот сдвиг чреват последствиями для новостной индустрии, которая уже более десяти лет борется с изменением бизнес-модели, вызванным дезорганизацией со стороны технологических компаний. Издатели все больше смиряются с мыслью о том, что трафик, который они когда-то получали от технологических платформ, уже не вернется на прежний уровень. Снижение реферального трафика с социальных сетей за последние два года затронуло все новостные издательства.
В сентябре 2020 года, например, ведущие новостные сайты США получали из социальных сетей около 11,5% своего веб-трафика. К сентябрю 2022 года этот показатель снизился до 6,5%.
В Google при этом произошли организационные изменения, в частности, были уволены некоторые члены команды новостных партнеров.