Новостные агрегаторы переживают не лучшие времена: за что их критикуют

Этот сдвиг чреват последствиями для новостной индустрии, которая уже более десяти лет борется с изменением бизнес-модели, вызванным дезорганизацией со стороны технологических компаний. Издатели все больше смиряются с мыслью о том, что трафик, который они когда-то получали от технологических платформ, уже не вернется на прежний уровень. Снижение реферального трафика с социальных сетей за последние два года затронуло все новостные издательства.

В сентябре 2020 года, например, ведущие новостные сайты США получали из социальных сетей около 11,5% своего веб-трафика. К сентябрю 2022 года этот показатель снизился до 6,5%.

В Google при этом произошли организационные изменения, в частности, были уволены некоторые члены команды новостных партнеров.