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Новую анонимную функцию в Telegram объяснили желанием помочь протестующим

Речь идёт о сокрытии номера для всех пользователей
Вчера мы писали о новых функциях в последней бета-версии мессенджера Telegram iOS. Одна из них позволяет пользователям скрывать свой номер телефона даже от тех людей, в чьих списках контактов они находятся. СМИ интерпретировали введение такой функции как желание Telegram помочь протестующим в Гонконге, личности которых спецслужбы устанавливали через мессенджер.

Об этом пишет Reuters. Издание напоминает, что ранее участники массовых протестов в Гонконге обвиняли спецслужбы в деанонимизации при помощи Telegram. Утверждалось, что власти Гонконга загружали базу номеров и проверяли с её помощью участников протестных чатов. Затем спецслужбы, по мнению активистов, запрашивали данные о совпадающих номерах у операторов.

Подтверждений этому найдено не было. Однако, по словам источника Reuters, «Telegram установил, что власти Китая или Гонконга действительно могли массово выгружать номера протестующих».

Фото: BBC News

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