Новую анонимную функцию в Telegram объяснили желанием помочь протестующим

Об этом пишет Reuters. Издание напоминает, что ранее участники массовых протестов в Гонконге обвиняли спецслужбы в деанонимизации при помощи Telegram. Утверждалось, что власти Гонконга загружали базу номеров и проверяли с её помощью участников протестных чатов. Затем спецслужбы, по мнению активистов, запрашивали данные о совпадающих номерах у операторов.

Подтверждений этому найдено не было. Однако, по словам источника Reuters, «Telegram установил, что власти Китая или Гонконга действительно могли массово выгружать номера протестующих».

Фото: BBC News